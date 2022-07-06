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Блінкен не збирається проводити особисту зустріч з Лавровим на саміті G20 – Держдеп США

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 02:11
Блінкен не збирається проводити особисту зустріч з Лавровим на саміті G20 – Держдеп США
Блінкен, фото: Getty Images

У Держдепі Сполучених Штатів не припускають зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств США і Росії – Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова на саміті G20.

Джерело: Речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Reuters

Пряма мова: "…я точно не очікував би жодної зустрічі між державним секретарем Блінкеном і міністром закордонних справ Лавровим".

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Деталі: Прайс заявив у вівторок, що не очікує жодної зустрічі між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі цього тижня.

Теми: СШАРосія
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