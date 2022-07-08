Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол

Посольство Бельгії у Києві знову відкриється 11 липня, і до України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр де Кроо, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ван де Вельде замінить колишнього посла в Україні Акселя Ленартса, термін повноважень якого добігав кінця.

Після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки, уряд дав дозвіл на поновлення роботи посольства.

"Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС", – сказав Де Кроо.

Як тільки до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, яка допомагатиме новому послу, місцевий персонал теж поступово відновить роботу, повідомили в офісі Де Кроо.

"Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Повернення наших дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії", – додав прем'єр.

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Посольство Бельгії в Києві, яке було закрито 1 березня, після поновлення роботи насамперед зосередиться на дипломатичних послугах та контактах з українською владою.

Консульські послуги для бельгійців, які надаються співробітниками консульства, які працюють у пунктах пропуску з Україною після закриття посольства, як і раніше, надаватимуться посольством Бельгії в Польщі до "подальшого повідомлення", зазначають у канцелярії прем'єр-міністра.