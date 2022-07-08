Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол

Посольство Бельгії у Києві знову відкриється 11 липня, і до України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр де Кроо, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ван де Вельде замінить колишнього посла в Україні Акселя Ленартса, термін повноважень якого добігав кінця.

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Після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки, уряд дав дозвіл на поновлення роботи посольства.

"Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС", – сказав Де Кроо.

Як тільки до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, яка допомагатиме новому послу, місцевий персонал теж поступово відновить роботу, повідомили в офісі Де Кроо.

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"Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Повернення наших дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії", – додав прем'єр.

Посольство Бельгії в Києві, яке було закрито 1 березня, після поновлення роботи насамперед зосередиться на дипломатичних послугах та контактах з українською владою.

Консульські послуги для бельгійців, які надаються співробітниками консульства, які працюють у пунктах пропуску з Україною після закриття посольства, як і раніше, надаватимуться посольством Бельгії в Польщі до "подальшого повідомлення", зазначають у канцелярії прем'єр-міністра.