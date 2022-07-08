Сумщина: уламки мін влучили в шию мешканця, потрощено авто

Внаслідок обстрілу Сумщини у п’ятницю постраждав фермер, його авто потрощено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.

Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує".

Деталі: Загалом за день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини.

Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).

Від обстрілів постраждали Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська та Новослобідська громади.