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Сумщина: уламки мін влучили в шию мешканця, потрощено авто

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 23:01
Сумщина: уламки мін влучили в шию мешканця, потрощено авто
постраждале авто, фото з Telegram Живицького

Внаслідок обстрілу Сумщини у п’ятницю постраждав фермер, його авто потрощено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.

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Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує".

Деталі: Загалом за день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини.

Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).

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Від обстрілів постраждали Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська та Новослобідська громади.

Теми: Сумська областьвійна
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