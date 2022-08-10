Уничтожение Крымского моста – необходимая мера для освобождения Крыма – Марченко
Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимая для этого мера.
Источник: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина
Прямая речь Марченко на вопрос, может ли Украина освобождать Крым военным путем: "Да. Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое"".
Детали: Он уточнил, что для освобождения Крыма нужно уничтожить Крымский мост.
Прямая речь Марченко: "Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории России".
Детали: Генерал-майор ВСУ подчеркнул, что Украина будет отвоевывать Крым, так же как будет отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.
Предыстория:
- В конце июля стало известно, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения ряда задач.
- Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.
- Утром 10 августа Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки 9 августа российская армия потеряла 160 оккупантов, 9 самолетов и 15 танков.