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Уничтожение Крымского моста – необходимая мера для освобождения Крыма – Марченко

Ирина БалачукСреда, 10 августа 2022, 12:36
Дмитрий Марченко. Фото novynarnia.com

Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимая для этого мера.

Источник: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина

Прямая речь Марченко на вопрос, может ли Украина освобождать Крым военным путем: "Да. Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое"".

Детали: Он уточнил, что для освобождения Крыма нужно уничтожить Крымский мост.

Прямая речь Марченко: "Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории России".

Детали: Генерал-майор ВСУ подчеркнул, что Украина будет отвоевывать Крым, так же как будет отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.

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Темы: КрымРосcиявойна
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