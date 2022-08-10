Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уничтожение Крымского моста – необходимая мера для освобождения Крыма – Марченко

Ирина БалачукСреда, 10 августа 2022, 12:36
Уничтожение Крымского моста – необходимая мера для освобождения Крыма – Марченко
Дмитрий Марченко. Фото novynarnia.com

Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимая для этого мера.

Источник: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина

Прямая речь Марченко на вопрос, может ли Украина освобождать Крым военным путем: "Да. Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое"".

Реклама:

Детали: Он уточнил, что для освобождения Крыма нужно уничтожить Крымский мост.

Прямая речь Марченко: "Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории России".

Детали: Генерал-майор ВСУ подчеркнул, что Украина будет отвоевывать Крым, так же как будет отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: КрымРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: