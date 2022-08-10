До Києва привезли ще 16 загиблих захисників Маріуполя

Церемонія прощання на Майдані Незалежності в Києві з бійцем українського батальйону «Азов» Сергієм Воробйовим, фото Getty Images

Київ доставили тіла іще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь.

Джерело: патронатна служба "Янголи Азову" в Telegram

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Деталі: Повідомляється, що наразі патронатна служба разом з поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

У службі додали, що сім'ї полеглих героїв оперативно інформуватимуть про виявлення співпадінь ДНК.

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