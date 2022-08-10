До Києва привезли ще 16 загиблих захисників Маріуполя
Середа, 10 серпня 2022, 17:16
Київ доставили тіла іще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь.
Джерело: патронатна служба "Янголи Азову" в Telegram
Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.
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Деталі: Повідомляється, що наразі патронатна служба разом з поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.
У службі додали, що сім'ї полеглих героїв оперативно інформуватимуть про виявлення співпадінь ДНК.
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Що передувало:
- Раніше відбулося вже кілька етапів обміну загиблими військовослужбовцями.
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя.
- 2 червня Україна та Росія провели перший обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", нібито серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов". 8 червня вдалося повернули ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".
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