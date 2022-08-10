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В Киев привезли еще 16 погибших защитников Мариуполя

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 17:16
В Киев привезли еще 16 погибших защитников Мариуполя
Церемония прощания на Майдане Независимости в Киеве с бойцом украинского батальона «Азов» Сергеем Воробьевым, фото Getty Images

В Киев доставили тела еще 16 павших защитников, защищавших Мариуполь.

Источник: патронатная служба "Ангелы Азова" в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводят осмотр и регистрацию тел.

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В службе добавили, что семьи павших героев будут оперативно информировать об обнаружении совпадений ДНК.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее прошло уже несколько этапов обмена погибшими военнослужащими.
  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
  • 2 июня Украина и Россия провели первый обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .

Знать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

"Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Темы: МариупольКиеввойнажертвы
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