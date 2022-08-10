В Киев привезли еще 16 погибших защитников Мариуполя

Церемония прощания на Майдане Независимости в Киеве с бойцом украинского батальона «Азов» Сергеем Воробьевым, фото Getty Images

В Киев доставили тела еще 16 павших защитников, защищавших Мариуполь.

Источник: патронатная служба "Ангелы Азова" в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводят осмотр и регистрацию тел.

В службе добавили, что семьи павших героев будут оперативно информировать об обнаружении совпадений ДНК.

Что предшествовало:

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