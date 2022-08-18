Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 12:53
Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС
Моделювання ймовірного радіаційного забруднення у випадку аварії на ЗАЕС, скриншот

За таких погодніх умов, які спостерігаються 15-18 серпня, у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б України, але зачепило б і сусідні держави: воно б загрожувало не лише Києву, а й окупованим територіям Донбасу.

Джерело: Український гідрометеорологічний інститут (Ukrainian Hydrometeorological Institute)

Деталі: Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року.

Реклама:

Результати моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологічних умов було розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години.

Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел). Для радіоактивних аерозолів було використано характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм, стандарте відхилення 2 мкм.

ВІДЕО ДНЯ

Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно.

Дослівно: "Відповідно до результатів розрахунків, протягом 15-18 серпня 2022 р. найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км. Причому практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС. 

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути м. Києва. 

Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частину Білорусі, Польща, країни Балтії). 

У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей".

Передісторія:

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Для чого Росії захоплювати АЕС та як світ може запобігти ядерній катастрофі

Теми: ЗАЕСпогодавійнаЕнергодар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: