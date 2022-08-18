Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

За таких погодніх умов, які спостерігаються 15-18 серпня, у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б України, але зачепило б і сусідні держави: воно б загрожувало не лише Києву, а й окупованим територіям Донбасу.

Джерело: Український гідрометеорологічний інститут (Ukrainian Hydrometeorological Institute)

Деталі: Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року.

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Результати моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологічних умов було розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години.

Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел). Для радіоактивних аерозолів було використано характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм, стандарте відхилення 2 мкм.

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Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно.

Дослівно: "Відповідно до результатів розрахунків, протягом 15-18 серпня 2022 р. найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км. Причому практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути м. Києва.

Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частину Білорусі, Польща, країни Балтії).

У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей".

Передісторія:

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