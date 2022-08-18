Ученые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС
При таких погодных условиях, которые наблюдаются 15-18 августа, в случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы Украины, но зацепило бы и соседние государства: оно угрожало бы не только Киеву, но и оккупированным территориям Донбасса.
Источник: Украинский гидрометеорологический институт (Russian Hydrometeorological Institute)
Детали: Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины выполнили моделирование переноса радиоактивных примесей при гипотетической аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) при метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа 2022 года.
Результаты моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137 получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6.
WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа.
Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм.
Из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно.
Дословно: "Согласно результатам расчетов, в течение 15-18 августа 2022 года самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причем практически во всех направлениях по отношению к ЗАЭС.
Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.
Частично радиоактивные примеси могут также быть вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии).
В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей".
Предыстория:
- Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
- 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
- С 5 августа начались обстрелы Запорожской АЭС. Украина обвиняет в обстрелах атомной электростанции российские войска, а Россия – украинских защитников.
- ООН призвала прекратить военные действия вблизи ЗАЭС, а мировое сообщество призвало Россию покинуть территорию ЗАЭС.
- 18 августа в Минобороны РФ заявили, что 19 августа, во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину, может произойти "масштабная провокация" на ЗАЭС. Также в Вооруженных силах России заявили о возможной остановке Запорожской АЭС, если продолжатся обстрелы.
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