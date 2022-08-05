Зеленський замінив Венедіктову на Костіна в РНБО

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони нового генпрокурора Андрія Костіна.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

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Костін Андрій Євгенович - генеральний прокурор;

Малюк Василь Васильович - перший заступник голови Служби безпеки України".

Деталі: Натомість Зеленський наказав вивести зі складу РНБО Івана Баканова та Ірину Венедіктову.

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Цьому передувало: 27 липня Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

Раніше генпрокурором була Ірина Венедіктова.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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