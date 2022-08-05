До Гельсінкі зайшов американський десантний корабель USS Kearsarge

Десантний корабель військово-морських сил США USS Kearsarge зайшов до Гельсінкі.

Про це повідомляє Yle, цитуючи заяву ВМС Фінляндії, пише "Європейська правда".

Публічних заходів на судні не планується, а також у зоні його перебування на цей час забороняються будь-які польоти.

Охочі можуть подивитися на корабель у прямій трансляції з камери спостереження порту Гельсінкі.

Довжина USS Kearsarge становить 257 метрів - він більший за круїзні лайнери. Окрім безпосередніх членів екіпажу, на борту перебувають близько 2000 морпіхів та інших військових флоту, гелікоптери та дрібніші човни.

Корабель стоятиме у Гельсінкі до понеділка, а далі рушить у північну частину Балтійського моря та в район стратегічно важливого мису Ганко для навчань із союзниками.

Як повідомлялося, 4 серпня США 23-ми серед членів НАТО ратифікували прийняття до Альянсу Фінляндії та Швеції.

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За словами президента Фінляндії, процес ратифікації рухається швидше, ніж очікували.