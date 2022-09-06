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Позитивне сприйняття ЄС - найвище за 13 років, попри економічні труднощі

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:08
Позитивне сприйняття ЄС - найвище за 13 років, попри економічні труднощі
Getty Images

Стрімке зростання цін та напружена геополітична ситуація очолюють список проблем, які європейці вважають найбільшими викликами для ЄС; при цьому, позитивне сприйняття ЄС досягло максимуму з 2009 року. 

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки Eurobarometer, що проводилося у червні-липні 2022 року.

34% бачать найбільшою поточною проблемою ЄС зростання вартості життя, 28% - ситуацію з енергоресурсами, 28% - поточну геополітичну ситуацію.

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51% вважають, що ситуація в економіці ЄС наразі погана, а про економіку власної країни такої думки 64% і більше половини переконані, що далі ситуація погіршиться.

62% респондентів відповіли, що відчули вплив війни в Україні на власне фінансове становище.

При цьому, абсолютна більшість виступають за підтримку України, у тому числі зброєю та санкціями, і за зменшення залежності від російського газу.

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65% респондентів оптимістично сприймають майбутнє ЄС, що на 3% більше, ніж у січні-лютому 2022 року.

Позитивне сприйняття Євросоюзу складає 47% і досягло найвищого рівня з осені 2009 року (нейтрально ЄС сприймають 36%, негативно - 16%). 49% респондентів більш схильні довіряти європейським інституціям, 34% - національним урядам.

Підтримка євро як спільної валюти досягла історичного максимуму: 80% у єврозоні та 72% у ЄС загалом підтримують наявність спільного економічного простору та єдиної валюти.  

Літнє опитування "Євробарометру" проводилося методом особистого або онлайн-опитування з 17 червня по 17 липня 2022 року. Загалом опитали 26,5 тисяч осіб у всіх країнах-членах ЄС. 

Теми: ЄСекономікаопитування
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