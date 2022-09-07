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Жителів Балаклії просять не публікувати інформацію про переміщення ЗСУ

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 10:41
Балаклія на Харкывщині, фото з місцевого видання Об'єктив

Балаклійська міська рада просить місцевих жителів не поширювати інформацію про переміщення українських військових та чекати офіційного підтвердження звільнення деяких населених пунктів Харківщини.

Джерело: пресслужба Балаклійської міської ради 

Дослівно: "Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження.

Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагайтеся дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ".

Деталі: У міськраді нагадали, що про пересування окупантів та техніки ворога можна повідомити через чат-бот @evorog_bot. 

Передісторія: Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії, яка, ймовірно, відкинула росіян на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка. 

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Теми: Харківська областьвійна
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