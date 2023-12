Український народ та Зеленського номінували на премію Європарламенту

Група Європейської народної партії, найбільша у Європарламенті, висунула український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це у середу повідомила пресслужба ЄНП, пише "Європейська правда".

"Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", – сказала член Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ.

Реклама:

#BREAKING



The @EPPGroup nominates President Zelensky and his fellow Ukrainians for the Sakharov Prize!



Read more: https://t.co/jkiJYXLgtg#SakharovPrize#StandWithUkraine pic.twitter.com/MayQ07Cq3Y