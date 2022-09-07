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Український народ та Зеленського номінували на премію Європарламенту

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 13:28
Український народ та Зеленського номінували на премію Європарламенту

Група Європейської народної партії, найбільша у Європарламенті, висунула український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це у середу повідомила пресслужба ЄНП, пише "Європейська правда".

"Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", – сказала член Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ.

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Група ЄНП була однією з перших, хто закликав до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо і газ, а також до відключення російських банків від системи SWIFT. 

ВІДЕО ДНЯ

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу в області прав людини.

У минулому році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Алексєй Навальний, у 2020 році - представники білоруської опозиції, у 2018 році - український режисер Олег Сенцов.

Теми: ЗеленськийЄвропарламентУкраїна
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