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До України прямують 105-мм гаубиці з Литви

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 13:42

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

Про це повідомило міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні литовського міністерства у Twitter.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи". 

20 серпня міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні - 29-го та 30-го за рахунком.

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У серпні Литва вирішила почати проведення п'яти навчальних курсів для українських військових.

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Теми: зброяУкраїна
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