До України прямують 105-мм гаубиці з Литви

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

Про це повідомило міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні литовського міністерства у Twitter.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".

