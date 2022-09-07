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До України прямують 105-мм гаубиці з Литви

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 13:42

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

Про це повідомило міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні литовського міністерства у Twitter.

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У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи". 

ВІДЕО ДНЯ

20 серпня міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні - 29-го та 30-го за рахунком.

У серпні Литва вирішила почати проведення п'яти навчальних курсів для українських військових.

Теми: зброяУкраїна
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