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70% німців виступають за підтримку України попри високі ціни на енергоносії – опитування

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 19:10

Громадяни Німеччини майже не змінили свого ставлення до підтримки України, проти якої розв’язала повномасштабну війну Росія: 70% виступають за продовження допомоги, навіть якщо це призводить до зростання цін на енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить актуальне опитування проєкту Politbarometer німецького мовника ZDF.

Водночас 21% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна підтримувати Україну, якщо через це ростуть ціни на газ та електроенергію.

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За продовження підтримки України висловлюється абсолютна більшість виборців коаліційних партій Німеччини - Соціал-демократичної (82%), вільних демократів (74%) і "Зелених" (97%).

Крім того, цю позицію підтримують 73% виборців найбільшої опозиційної партії – блоку ХДС/ХСС і 59% "Лівих". Натомість серед прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" таких лише 30%.

З останнього аналогічного опитування в липні ситуація з підтримкою України не змінилася: 40% німців закликають до посилення військової підтримки України, 30% вважають, що вона не має змінюватися, а 24% – виступають за її зменшення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за результатами дослідження громадської думки Eurobarometer, що проводилося у червні-липні 2022 року, більшість європейців виступали за продовження підтримки України та зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Теми: НімеччинаопитуваннявійнаУкраїна
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