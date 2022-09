70% німців виступають за підтримку України попри високі ціни на енергоносії – опитування

Громадяни Німеччини майже не змінили свого ставлення до підтримки України, проти якої розв’язала повномасштабну війну Росія: 70% виступають за продовження допомоги, навіть якщо це призводить до зростання цін на енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить актуальне опитування проєкту Politbarometer німецького мовника ZDF.

Водночас 21% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна підтримувати Україну, якщо через це ростуть ціни на газ та електроенергію.

За продовження підтримки України висловлюється абсолютна більшість виборців коаліційних партій Німеччини - Соціал-демократичної (82%), вільних демократів (74%) і "Зелених" (97%).

Крім того, цю позицію підтримують 73% виборців найбільшої опозиційної партії – блоку ХДС/ХСС і 59% "Лівих". Натомість серед прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" таких лише 30%.

З останнього аналогічного опитування в липні ситуація з підтримкою України не змінилася: 40% німців закликають до посилення військової підтримки України, 30% вважають, що вона не має змінюватися, а 24% – виступають за її зменшення.

New poll: 70% of Germans want to keep supporting Ukraine despite high energy prices. Support for Ukraine is highest among supporters of the Greens (97%) and lowest on the far-right (30%). pic.twitter.com/EhBX88c1l0