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Путін натякнув, що ранковий обстріл України – помста за Кримський міст

Альона Мазуренко Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:08
Путін натякнув, що ранковий обстріл України – помста за Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін назвав ранковий ракетний обстріл України ударами високоточною зброєю по об'єктах енергетичної і військової інфраструктури. 

Джерело: Путін на засіданні російського Радбезу 10 жовтня

Пряма мова: "Уранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури - енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку".

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Деталі: Президент РФ заявив, що Кримський міст підірвали українські спецслужби. Вибух на незаконно-побудованому об'єкті диктатор вважає "терактом".

Російський диктатор також заявив, що в разі продовження "українських терактів" на нібито "російській території" відповідь буде "жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз". 

Путін скаржився нібито Україна, зокрема СБУ, здійснили теракти на Курській АЕС. Також він заявив, що українці нібито хотіли підірвати "Турецький потік", але жодних доказів не надав. 

ВІДЕО ДНЯ

Ворожі ракети зранку 10 жовтня у Києві влучили у дитячий майданчик, пішоходний міст (скляний міст), дорогу та авто біля червоного корпусу університету ім. Шевченка та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Передісторія: 

Теми: ПутінРосіяобстрілКрим
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