Путін натякнув, що ранковий обстріл України – помста за Кримський міст
Російський диктатор Володимир Путін назвав ранковий ракетний обстріл України ударами високоточною зброєю по об'єктах енергетичної і військової інфраструктури.
Джерело: Путін на засіданні російського Радбезу 10 жовтня
Пряма мова: "Уранці завдано масованого удару високоточною зброєю по об'єктах української інфраструктури - енергетичної інфраструктури, військового управління та зв'язку".
Деталі: Президент РФ заявив, що Кримський міст підірвали українські спецслужби. Вибух на незаконно-побудованому об'єкті диктатор вважає "терактом".
Російський диктатор також заявив, що в разі продовження "українських терактів" на нібито "російській території" відповідь буде "жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз".
Путін скаржився нібито Україна, зокрема СБУ, здійснили теракти на Курській АЕС. Також він заявив, що українці нібито хотіли підірвати "Турецький потік", але жодних доказів не надав.
Ворожі ракети зранку 10 жовтня у Києві влучили у дитячий майданчик, пішоходний міст (скляний міст), дорогу та авто біля червоного корпусу університету ім. Шевченка та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.
Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Слідчий комітет РФ повідомив про 3 загиблих.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів. Також відновлено залізничне сполучення.
- За даними джерела УП, за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України. Водночас у СБУ заявили, що коментуватимуть свою роль або роль будь-якого державного органу України у "бавовні" після остаточної перемоги.
- Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом та піснею "З днем народження, містере президенте", а віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив дотепну картинку з HIMARS. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.