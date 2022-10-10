Путин намекнул, что утренний обстрел Украины – месть за Крымский мост
Российский диктатор Владимир Путин назвал утренний ракетный обстрел Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.
Источник: Путин на заседании российского Совбеза 10 октября
Прямая речь: "Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".
Детали: Президент РФ заявил, что Крымский мост взорвали украинские спецслужбы. Взрыв на незаконно-построенном объекте диктатор считает "терактом".
Российский диктатор также заявил, что в случае продолжения "украинских терактов" на якобы "российской территории" ответ будет "жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".
Путин жаловался якобы Украина, в частности СБУ, совершили теракты на Курской АЭС. Также он заявил, что украинцы хотели взорвать "Турецкий поток", но никаких доказательств не предоставил.
Вражеские ракеты утром 10 октября в Киеве попали в детскую площадку, пешеходный мост (стеклянный мост), дорогу и авто возле красного корпуса университета им. Шевченко и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 43 сбиты ПВО.
Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. Также восстановлено железнодорожное сообщение.
- По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.