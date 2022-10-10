Путин намекнул, что утренний обстрел Украины – месть за Крымский мост

Российский диктатор Владимир Путин назвал утренний ракетный обстрел Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.

Источник: Путин на заседании российского Совбеза 10 октября

Прямая речь: "Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".

Детали: Президент РФ заявил, что Крымский мост взорвали украинские спецслужбы. Взрыв на незаконно-построенном объекте диктатор считает "терактом".

Российский диктатор также заявил, что в случае продолжения "украинских терактов" на якобы "российской территории" ответ будет "жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".

Путин жаловался якобы Украина, в частности СБУ, совершили теракты на Курской АЭС. Также он заявил, что украинцы хотели взорвать "Турецкий поток", но никаких доказательств не предоставил.

Вражеские ракеты утром 10 октября в Киеве попали в детскую площадку, пешеходный мост (стеклянный мост), дорогу и авто возле красного корпуса университета им. Шевченко и другие объекты гражданской инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 43 сбиты ПВО.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Предыстория: