Расстрел на Южмаше: дело пошло в суд, подозреваемому светит пожизненное

Государственное бюро расследований завершило расследование производства относительно убийства солдатом срочной службы Артемием Рябчуком нацгвардейцев на заводе Южмаш в Днепре в ночь на 27 января.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который в январе этого года совершил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

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Обвинительный акт направлен в суд".

Детали: Следствие установило, что Рябчук после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, Рябчук находился в составе боевого караула и должен был отдыхать, но получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении. Такой приказ он воспринял как издевательство и решил отомстить за все предыдущие оскорбления.

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По данным ГБР, Рябчук взял автомат и патроны в комнате хранения оружия и начал "жестоко расстреливать", как он считал, всех своих обидчиков.

В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения различной степени тяжести.

После расправы над военными, солдат взял автомат, 200 патронов к нему и пытался убежать. Через несколько часов его задержали в городе Подгороднее Днепровского района.

Рябчука обвиняют в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц лицом в связи с выполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

дезертирстве (ч. 3 с. 408 УК Украины);

нарушении уставных правил караульной службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также сообщается, что сразу после трагедии ГБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Нацгвардии.

"Сейчас в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ГБР предоставит правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем", – подытожили в бюро.

Что было раньше: В феврале специальная следственная комиссия МВД, расследующая расстрел служащих Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре, обнаружила ряд нарушений в воинской части и в месте несения службы нацгвардейцами, что могло привести к трагедии.

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