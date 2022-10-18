Расстрел на Южмаше: дело пошло в суд, подозреваемому светит пожизненное
Государственное бюро расследований завершило расследование производства относительно убийства солдатом срочной службы Артемием Рябчуком нацгвардейцев на заводе Южмаш в Днепре в ночь на 27 января.
Источник: ГБР в Telegram
Дословно бюро: "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который в январе этого года совершил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.
Обвинительный акт направлен в суд".
Детали: Следствие установило, что Рябчук после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.
За несколько часов до трагедии, Рябчук находился в составе боевого караула и должен был отдыхать, но получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении. Такой приказ он воспринял как издевательство и решил отомстить за все предыдущие оскорбления.
По данным ГБР, Рябчук взял автомат и патроны в комнате хранения оружия и начал "жестоко расстреливать", как он считал, всех своих обидчиков.
В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения различной степени тяжести.
После расправы над военными, солдат взял автомат, 200 патронов к нему и пытался убежать. Через несколько часов его задержали в городе Подгороднее Днепровского района.
Рябчука обвиняют в:
- нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);
- умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);
- законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц лицом в связи с выполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);
- похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);
- дезертирстве (ч. 3 с. 408 УК Украины);
- нарушении уставных правил караульной службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);
- незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также сообщается, что сразу после трагедии ГБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Нацгвардии.
"Сейчас в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ГБР предоставит правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем", – подытожили в бюро.
Что было раньше: В феврале специальная следственная комиссия МВД, расследующая расстрел служащих Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре, обнаружила ряд нарушений в воинской части и в месте несения службы нацгвардейцами, что могло привести к трагедии.
Предыстория:
- В ночь на 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. В 9:30 того же дня солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ, которая привела к трагедии.
- В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на котором Рябчук рассказывал хронологию своих действий.
- Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, сослуживцы признали солдата "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но отметило, что это событие имело место 3 недели назад.
- Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. В своей речи в суде солдат попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.
- Позже нацгвардеец Рябчук отказался от своих предыдущих показаний.