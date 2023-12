Британська розвідка: Україна все краще збиває іранські "Шахеди"

Британська розвідка повідомляє, що українські сили протиповітряної оборони дедалі успішніше збивають дрони-камікадзе "Шахед" іранського виробництва, якими Росія почала компенсувати нестачу власних ракет.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 24 жовтня.

Зазначається, що Росія продовжує використовувати іранські БПЛА по цілях на всій території України, а Україна все успішніше бореться з "Шахедами-136". Офіційно стверджують, що знешкодити вдається до 85% усіх запущених дронів-камікадзе.

Реклама:

"Ці безпілотники повільні, гучні і літають на низькій висоті, тому окремий апарат легко поцілити звичайними засобами ППО. Росія, ймовірно, задіяла велику кількість іранських "Шахедів" для того, щоб пробиватися через все ефективнішу протиповітряну оборону України, використовуючи їх як заміну високоточним ракетам великої дальності власного виробництва, яких стає все менше", - зазначають в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jVDRARAQjJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rWoxv4qHni