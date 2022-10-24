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Британська розвідка: Україна все краще збиває іранські "Шахеди"

Понеділок, 24 жовтня 2022, 08:34

Британська розвідка повідомляє, що українські сили протиповітряної оборони дедалі успішніше збивають дрони-камікадзе "Шахед" іранського виробництва, якими Росія почала компенсувати нестачу власних ракет.  

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 24 жовтня.

Зазначається, що Росія продовжує використовувати іранські БПЛА по цілях на всій території України, а Україна все успішніше бореться з "Шахедами-136". Офіційно стверджують, що знешкодити вдається до 85% усіх запущених дронів-камікадзе. 

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"Ці безпілотники повільні, гучні і літають на низькій висоті, тому окремий апарат легко поцілити звичайними засобами ППО. Росія, ймовірно, задіяла велику кількість іранських "Шахедів" для того, щоб пробиватися через все ефективнішу протиповітряну оборону України, використовуючи їх як заміну високоточним ракетам великої дальності власного виробництва, яких стає все менше", - зазначають в огляді. 

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В огляді за минулу добу розповідали, що РФ готує глибоку оборону за лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Теми: війнабезпілотникиЗбройні силирозвідка
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