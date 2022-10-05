Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро – Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 13:17

Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку для платежів у розмірі близько 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону. 

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням, пише "Європейська правда".

Угорщина оголосила у понеділок, що отримала від "Газпрому" трирічну відстрочку за платежами, які підлягають сплаті у шестимісячний період. Проте Будапешт не розкрив умов угоди.

Реклама:

Джерела агентства проливають світло на домовленості Угорщини з "Газпромом".

У перший рік Угорщина заплатить 20% від суми платежу, який буде відтерміновано, а згодом сплачуватиме по 40% у наступні два роки, за словами двох джерел. За даними співрозмовників, відстрочка платежу буде проведена під 3,5%.

Агентство пише, що у зимовий період 2022/23 року Будапешт без урахування відстрочки, ймовірно, має заплатити за російський газ 4 млрд євро.

ВІДЕО ДНЯ

Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує  і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ. 

Угорщина прогнозує, що вартість імпорту нафти та газу до країни підскочить до 19 мільярдів доларів цього року порівняно з 4 мільярдами доларів у 2019 році. 

Зростання цін на енергоносії посилює стурбованість станом економіки Угорщини у той час, коли мільярди євро, виділені ЄС, залишаються заблокованими через побоювання блоку з приводу корупції за прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нагадаємо, "Газпром" з 1 вересня постачає в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом 2021 року.

Нещодавно у партії прем'єра Віктора Орбана запропонували провести в Угорщині опитування щодо підтримки санкцій проти РФ.

Теми: УгорщинаРосіягазГазпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: