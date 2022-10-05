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Київ відправляє у Дніпро 30 пасажирських автобусів та гуманітарну допомогу

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 17:29
Фото: пресслужба Кличка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця відправить у Дніпро 30 пасажирських автобусів, 10 з яких – з гуманітарною допомогою.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова Кличка: "У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту. Тому Київ відправляє дніпрянам 30 пасажирських автобусів МАЗ".

Деталі: За словами Кличка, передача автобусів Дніпру не ускладнить ситуацію з громадським транспортом. До того ж, наступного тижня Київ очікує додаткову допомогу від західних партнерів – у столицю прибудуть ще 10 автобусів.

Мер додав, що 10 автобусів будуть завантажені гуманітарною допомогою – продуктами харчування, медичними товарами, підгузками для дітей, одягом, санітарно-гігієнічними засобами.

Що було раніше: 30 вересня у Дніпрі внаслідок прильоту "Іскандерів" було знищене автотранспортне підприємство. Повідомлялося, що  згоріло 52 автобуси, ще 98 було пошкоджено.

Теми: КиївДніпровійнаУкраїна
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