Росія намагалась купити через треті країни 200 тисяч бронежилетів – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Росія намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу, але отримала відмову від Туреччини.
Джерело: Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни", "Інтерфакс Україна"
Пряма мова: "Факти, які я спостерігаю, - це провал "могилізації" в Росії, їхній провал забезпечення нового контингенту...
Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили".
Деталі: Резніков вважає, що провал так званої спеціальної військової операції призведе до заміни режиму в Росії.
Пряма мова: "Моє розуміння – це провал нинішнього кремлівського режиму в Росії. Відповідно, вони зроблять якісь кадрові рішення, когось звинуватять, найімовірніше, російських військових, у провалі "спеціальної військової операції", їм потрібні чиїсь голови.
Але це вже не витримає режим, буде заміна режиму, буде "ідеальний шторм" у Росії, а ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка приведе до завершення цієї війни та нашого виходу на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році".
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.