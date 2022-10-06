Норвегія обмежила доступ риболовецьких суден з РФ у свої порти

Уряд Норвегії в середу оголосив, що обмежить право російських риболовецьких суден користуватися норвезькою портовою інфраструктурою – відтепер їм дозволено заходити лише в три порти, і всі вони підлягатимуть перевірці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького уряду.

Так, риболовецькі судна з Росії зможуть користуватися лише портами Тромсьо, Кіркенеса й Батсфьорда. На вході їх будуть перевіряти працівники митної служби, з нею також буде тісно співпрацювати поліція.

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"Ми пильно стежили за діяльністю Росії в норвезьких водах і портах, щоб Норвегія не стала транзитною країною для незаконного введення товарів у Росію. Тепер ми маємо інформацію, яка свідчить про потребу посилити контроль за російськими риболовецькими суднами", – прокоментувала глава МЗС Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Норвегія і Росія спільно користуються акваторією Баренцевого моря з 1970 року, відколи велися консультації про її розподіл. Порти Тромсьо, Кіркенес і Батсфьорд найбільше використовуються російськими суднами.

У 2010 році сторони підписали компромісний договір про розмежування акваторії Баренцевого моря, але після початку повномасштабної війни у РФ лунали пропозиції його скасувати.

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Як повідомлялося, Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в'їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.