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Норвегия ограничила доступ рыболовецких судов из РФ в свои порты

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 18:55

Правительство Норвегии в среду объявило, что ограничит право российских рыболовецких судов пользоваться норвежской портовой инфраструктурой - отныне им разрешено заходить только в три порта, и все они будут подлежать проверке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Так, рыболовецкие суда из России смогут пользоваться только портами Тромсё, Киркенеса и Батсфьорда. На входе их будут проверять работники таможенной службы, с ней также будет тесно сотрудничать полиция.

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"Мы пристально следили за деятельностью России в норвежских водах и портах, чтобы Норвегия не стала транзитной страной для незаконного ввода товаров в Россию. Теперь мы имеем информацию, которая свидетельствует о необходимости усилить контроль за российскими рыболовецкими судами", - прокомментировала глава МИД Норвегии Анникен Хуитфельдт.

Норвегия и Россия совместно пользуются акваторией Баренцева моря с 1970 года, с тех пор как велись консультации о ее разделе. Порты Тромсё, Киркенес и Батсфьорд больше всего используются российскими судами.

В 2010 году стороны подписали компромиссный договор о разграничении акватории Баренцева моря, но после начала полномасштабной войны в РФ звучали предложения его отменить.

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Как сообщалось, Норвегия по примеру Финляндии может ввести запрет на въезд в страну по туристическим визам для граждан России.

Темы: НорвегияРосcиятранспорт
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