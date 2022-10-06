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Байден не виключив зустрічі з Путіним на саміті G20

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 21:22
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден не виключив можливості зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним під час листопадового саміту G20 на Балі.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще належить розглянути", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про можливість прямої розмови з російським президентом під час саміту.

Білий дім раніше заявляв, що така зустріч не виключена. Однак плани поїздок двох лідерів ще не підтверджені.

Байден також заявив, що він "упевнений" у зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, якщо той приїде на Балі. Немає впевненості, що Путін і Сі Цзіньпін будуть присутні на зустрічі.

Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде Путін.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20.

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Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.

Теми: БайденПутін
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