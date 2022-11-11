"Дякуємо, синочки" і веселі діти: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині
Генштаб Збройних сил України опублікував відео зі звільненого села Благодатне у Херсонській області – захисників зустрічали радісними вигуками і подяками.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області".
Деталі: На відео видно щасливу жінку, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні".
На іншому шматку ролика – весело стрибають діти, люди крокують селом з жовто-блакитними прапорами.
З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!".
У Генштабі зазначили, що попереду ще багато роботи, але захисники і "надалі крок за кроком визволятимуть рідну землю".
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Передісторія:
- 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
- В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
- Увечері 10 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини – 41 населений пункт уже звільнили захисники України.
- Вранці 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став заперечувати, що втеча з Херсона – удар по престижу Путіна. Водночас він додав, що Росія продовжує вважати Херсон своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.
- Вранці 11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.