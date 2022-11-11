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"Дякуємо, синочки" і веселі діти: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 12:19
Дякуємо, синочки і веселі діти: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині
Фото pixabay.com

Генштаб Збройних сил України опублікував відео зі звільненого села Благодатне у Херсонській області – захисників зустрічали радісними вигуками і подяками.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області".

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Деталі: На відео видно щасливу жінку, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні". 

На іншому шматку ролика – весело стрибають діти, люди крокують селом з жовто-блакитними прапорами.

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З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!".

У Генштабі зазначили, що попереду ще багато роботи, але захисники і "надалі крок за кроком визволятимуть рідну землю".

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Теми: Херсонська областьдеокупаціяГенштаб
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