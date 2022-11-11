Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Спасибо, сыночки" и веселые дети: Генштаб показал, как встречают ВСУ на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 12:19
Спасибо, сыночки и веселые дети: Генштаб показал, как встречают ВСУ на Херсонщине
Фото pixabay.com

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео из освобожденного села Благодатное в Херсонской области – защитников встречали радостными возгласами и благодарностями.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области".

Реклама:

Детали: На видео видно счастливую женщину, которая бежит в сельсовет с защитниками, чтобы поднять украинский флаг. Она выкрикивает "Слава Украине". 

На другом куске ролика – весело прыгают дети, люди шагают по селу с желто-голубыми флагами.

ВИДЕО ДНЯ

Из домов на улицы вышли жители, которые встречали украинских солдат возгласами: "ВСУ, ребята, спасибо, мы вас ждали!".

В Генштабе отметили, что впереди еще много работы, но защитники и "дальше шаг за шагом будут освобождать родную землю".

Читайте также: Бои за юг. Как Россия отступает из Херсона, почему это стало возможно и сколько продлится

Предыстория: 

Темы: Херсонская областьдеоккупацияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: