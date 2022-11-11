"Спасибо, сыночки" и веселые дети: Генштаб показал, как встречают ВСУ на Херсонщине
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео из освобожденного села Благодатное в Херсонской области – защитников встречали радостными возгласами и благодарностями.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области".
Детали: На видео видно счастливую женщину, которая бежит в сельсовет с защитниками, чтобы поднять украинский флаг. Она выкрикивает "Слава Украине".
На другом куске ролика – весело прыгают дети, люди шагают по селу с желто-голубыми флагами.
Из домов на улицы вышли жители, которые встречали украинских солдат возгласами: "ВСУ, ребята, спасибо, мы вас ждали!".
В Генштабе отметили, что впереди еще много работы, но защитники и "дальше шаг за шагом будут освобождать родную землю".
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
- В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
- Вечером 10 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости – 41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.
- Утром 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отрицать, что бегство из Херсона – удар по престижу Путина. Вместе с тем он добавил, что Россия продолжает считать Херсон своей территорией, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
- Утром 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.