"Спасибо, сыночки" и веселые дети: Генштаб показал, как встречают ВСУ на Херсонщине

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео из освобожденного села Благодатное в Херсонской области – защитников встречали радостными возгласами и благодарностями.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области".

Детали: На видео видно счастливую женщину, которая бежит в сельсовет с защитниками, чтобы поднять украинский флаг. Она выкрикивает "Слава Украине".

На другом куске ролика – весело прыгают дети, люди шагают по селу с желто-голубыми флагами.

Из домов на улицы вышли жители, которые встречали украинских солдат возгласами: "ВСУ, ребята, спасибо, мы вас ждали!".

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В Генштабе отметили, что впереди еще много работы, но защитники и "дальше шаг за шагом будут освобождать родную землю".

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