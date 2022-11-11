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"Спасибо, сыночки" и веселые дети: Генштаб показал, как встречают ВСУ на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 13:19
Фото pixabay.com

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео из освобожденного села Благодатное в Херсонской области – защитников встречали радостными возгласами и благодарностями.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области".

Детали: На видео видно счастливую женщину, которая бежит в сельсовет с защитниками, чтобы поднять украинский флаг. Она выкрикивает "Слава Украине". 

На другом куске ролика – весело прыгают дети, люди шагают по селу с желто-голубыми флагами.

Из домов на улицы вышли жители, которые встречали украинских солдат возгласами: "ВСУ, ребята, спасибо, мы вас ждали!".

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В Генштабе отметили, что впереди еще много работы, но защитники и "дальше шаг за шагом будут освобождать родную землю".

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Темы: Херсонская областьдеоккупацияГенштаб
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