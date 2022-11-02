"Укрзалізниця" запускає комбінований рейс до деокупованого Куп'янська

3 листопада в деокупований Куп'янськ, що на північному сході Харківської області, вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Джерело: голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, сайт УЗ

Пряма мова Камишіна: "Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.

Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення.

Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора (1 листопада – ред.), відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі".

Деталі: Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50.

Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

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Вартість проїзду становить 43 грн.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове – Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Детальний графік уже доступний.

Цьому передувало: З 15 вересня почав курсувати рейковий автобус між Харковом та Балаклією, звільненою від російських загарбників.