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Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 14:47

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати в п’ятницю мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це міністр сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За словами Резнікова, Україна зараз розвиває систему протиповітряної оборони, яка включає не тільки ракети, йдеться також про використання різного типу стрілецької зброї, зенітних комплексів.

"Така мережа над Україною має бути створена завдяки різним системам. Іспанський уряд оголосив, що скоро ми отримаємо від них системи Hawk 23, завершується підготовка наших екіпажів" - сказав він.

"Я думаю, що сьогодні ми почуємо про оголошення чергового пакета допомоги Україні від Сполучених Штатів. Це буде за підписом президента Байдена, і там ми почуємо приємні новини" - заявив Резніков.

Як зазначив міністр, про які саме приємні новини він знає, але чекає на офіційне оголошення.

Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі систем Hawk Україні.

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Теми: СШАРезніковзброяЗбройні сили
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