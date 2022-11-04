Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати в п’ятницю мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це міністр сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За словами Резнікова, Україна зараз розвиває систему протиповітряної оборони, яка включає не тільки ракети, йдеться також про використання різного типу стрілецької зброї, зенітних комплексів.

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"Така мережа над Україною має бути створена завдяки різним системам. Іспанський уряд оголосив, що скоро ми отримаємо від них системи Hawk 23, завершується підготовка наших екіпажів" - сказав він.

"Я думаю, що сьогодні ми почуємо про оголошення чергового пакета допомоги Україні від Сполучених Штатів. Це буде за підписом президента Байдена, і там ми почуємо приємні новини" - заявив Резніков.

Як зазначив міністр, про які саме приємні новини він знає, але чекає на офіційне оголошення.

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Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість передачі систем Hawk Україні.