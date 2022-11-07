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Росія не здобуде перевагу у повітрі в найближчі місяці – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 08:34

Російська Федерація зіткнулась з низкою проблем, які не дозволять їй здобути перевагу у повітрі у найближчі місяці. 

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія втратила в Україні понад удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. В Україні, за його словами, РФ втратила 278 літаків, тоді як в Афганістані - 119.

"Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у Росії переваги в повітрі, що триває, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців", - йдеться у зведенні.

Втрати літаків у Росії, ймовірно, значно перевищують можливості РФ з виробництва нових корпусів, йдеться у зведенні. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує можливості Росії з відновлення бойової авіації.

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Нагадаємо, раніше розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали".

Теми: війнаРосіярозвідка
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