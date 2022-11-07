Туреччина пропонує продовжити дію "зернового коридору" ще на рік

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") ще на рік – до листопада 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", ­ сказав Акар у понеділок.

Раніше в Кремлі заявили, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди", участь у яків Москва "призупинила" після атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ.

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

У МЗС України спростували заяву Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди".

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Як писала ЄП, найімовірніше, фінальне рішення щодо майбутнього "зернової угоди" президент РФ Путін ухвалить на саміті G20. Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди".

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