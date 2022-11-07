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Туреччина пропонує продовжити дію "зернового коридору" ще на рік

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 18:59

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") ще на рік – до листопада 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", ­ сказав Акар у понеділок.

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Раніше в Кремлі заявили, що попри повернення РФ до "зернової угоди" рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді, ще не ухвалене.

Як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до "зернової угоди", участь у яків Москва "призупинила" після атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ. 

В міноборони окупантів заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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У МЗС України спростували заяву Путіна про те, нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди". 

Як писала ЄП, найімовірніше, фінальне рішення щодо майбутнього "зернової угоди" президент РФ Путін ухвалить на саміті G20. Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди".

Дивіться також блог ЄП: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну?

Теми: ТуреччиназерноРосіяторгівля
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