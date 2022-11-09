Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Повітряну тривогу оголошували по всій материковій частині України.

Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Деталі: Станом на 13.03 середи повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що на різних аеродромах Білорусі злетіли літак МіГ-31 К (може нести гіперзвукові ракети "Кинджал") і кілька винищувачів. Пізніше з'явилося повідомлення, що МіГ-31 К повернувся на аеродром, а пусків ракет не було.

Оновлено: Станом на 14.37 повітряну тривогу знято. Вона тривала приблизно півтори години.

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