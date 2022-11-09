Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Повітряну тривогу оголошували по всій материковій частині України.

Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Деталі: Станом на 13.03 середи повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що на різних аеродромах Білорусі злетіли літак МіГ-31 К (може нести гіперзвукові ракети "Кинджал") і кілька винищувачів. Пізніше з'явилося повідомлення, що МіГ-31 К повернувся на аеродром, а пусків ракет не було.

Оновлено: Станом на 14.37 повітряну тривогу знято. Вона тривала приблизно півтори години.

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