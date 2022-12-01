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Зеленський дав звання генерал-майора Малюку, який очолює СБУ

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 17:59
Малюк. Фото: СБУ

Президент Володимир Зеленський 1 грудня присвоїв звання генерал-майора Василю Малюку, який наразі виконує обов'язки глави Служби безпеки.

Джерело: указ президента №812

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Малюку Василю Васильовичу – першому заступникові Голови Служби безпеки України".

Деталі: Крім того, Зеленський іншими указами присвоїв спеціальні звання двом іншим службовцям. 

Зокрема, полковнику служби цивільного захисту начальнику ГУ ДСНС у Рівненській області Юрію Корецькому присвоїли звання генерал-майора служби цивільного захисту.

Полковнику поліції начальникові департаменту карного розшуку Нацполіції Вадиму Дзюбинському присвоїли спецзвання генерала поліції третього рангу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 липня Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
  • УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
  • Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
  • 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Теми: СБУЗеленськийукази
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