Зеленський дав звання генерал-майора Малюку, який очолює СБУ
Четвер, 1 грудня 2022, 17:59
Президент Володимир Зеленський 1 грудня присвоїв звання генерал-майора Василю Малюку, який наразі виконує обов'язки глави Служби безпеки.
Джерело: указ президента №812
Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Малюку Василю Васильовичу – першому заступникові Голови Служби безпеки України".
Деталі: Крім того, Зеленський іншими указами присвоїв спеціальні звання двом іншим службовцям.
Зокрема, полковнику служби цивільного захисту начальнику ГУ ДСНС у Рівненській області Юрію Корецькому присвоїли звання генерал-майора служби цивільного захисту.
Полковнику поліції начальникові департаменту карного розшуку Нацполіції Вадиму Дзюбинському присвоїли спецзвання генерала поліції третього рангу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 липня Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
- УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.
- Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
- Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
- 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.