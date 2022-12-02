Путін зібрав Радбез: поговорили про інформаційну безпеку
П'ятниця, 2 грудня 2022, 18:19
Путін провів оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ. Серед іншого обговорили підготовку кадрів для забезпечення інформаційної безпеки країни.
Джерело: "РИА Новости" в Telegram
Деталі: Крім цього, на радбезі поговорили про соціально-економічні та міжнародні проблеми.
Інших деталей видання не дає.
Нагадаємо: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нещодавно пригрозив, що якщо Україні поставлять ЗРК Patriot, вони стануть "законною ціллю" для російських загарбників.