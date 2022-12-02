Путін зібрав Радбез: поговорили про інформаційну безпеку

Путін провів оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ. Серед іншого обговорили підготовку кадрів для забезпечення інформаційної безпеки країни.

Джерело: "РИА Новости" в Telegram

Деталі: Крім цього, на радбезі поговорили про соціально-економічні та міжнародні проблеми.

Інших деталей видання не дає.

Нагадаємо: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нещодавно пригрозив, що якщо Україні поставлять ЗРК Patriot, вони стануть "законною ціллю" для російських загарбників.