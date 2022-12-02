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Путін зібрав Радбез: поговорили про інформаційну безпеку

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 17:19
Путін зібрав Радбез: поговорили про інформаційну безпеку
володимир путін, Getty Images

Путін провів оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ. Серед іншого обговорили підготовку кадрів для забезпечення інформаційної безпеки країни.

Джерело: "РИА Новости" в Telegram

Деталі: Крім цього, на радбезі поговорили про соціально-економічні та міжнародні проблеми.

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Інших деталей видання не дає.

Нагадаємо: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нещодавно пригрозив, що якщо Україні поставлять ЗРК Patriot, вони стануть "законною ціллю" для російських загарбників.

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Теми: ПутінРосіявійнаУкраїна
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