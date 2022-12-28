Данілов відповів Пєскову: Немає ніяких "нових територій РФ", реалії Росії – це поразка і розвал
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова спікера російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ добровільно не покине окуповані території України, а всі "мирні" договори мають враховувати "нові території РФ".
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі рф". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал.
Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності".
Що було раніше: Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.
Передісторія:
- Російський диктатор Володимир Путін вдає, що хоче переговорів щодо миру з Україною, а українська влада нібито відмовляється від них. Він готовий продовжувати війну, доки Київ не змінить позицію.
- У США вважають, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як трюк для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.
- У Великій Британії також констатували, що Путін може використати тему переговорів для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру, а замилює очі західним лідерам, намагається погіршити відносини Києва і західних партнерів, хоче дати можливість своїм військам відновитися.
- Президент України Володимир Зеленський та його команда заявляють, що передумовою для мирних переговорів із Москвою є виведення військ РФ із України, а війна закінчиться тоді, коли Україна деокупує всі свої території, включно з Донбасом та Кримом.
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