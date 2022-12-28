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Данілов відповів Пєскову: Немає ніяких "нових територій РФ", реалії Росії – це поразка і розвал

Альона Мазуренко Середа, 28 грудня 2022, 17:31
Данілов відповів Пєскову: Немає ніяких нових територій РФ, реалії Росії – це поразка і розвал
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова спікера російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ добровільно не покине окуповані території України, а всі "мирні" договори мають враховувати "нові території РФ".

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі рф". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал.

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Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності".

Що було раніше: Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву. 

Передісторія:

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Теми: ДаніловРосіяпереговоривійна
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