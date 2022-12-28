Данилов ответил Пескову: Нет никаких "новых территорий РФ", реалии России - это поражение и развал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что РФ добровольно не покинет оккупированные территории Украины, а все "мирные" договоры должны учитывать "новые территории РФ".

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе рф". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ - это позор, поражение и ее развал.

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Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности".

Что было раньше: Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

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