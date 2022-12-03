Ворога дратує світло в Херсоні і він прицільно б'є по інфраструктурі – Сили півдня
Ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега Дніпра, щоб тримати в напрузі все населення деокупованих територій.
Джерело: в ефірі національного телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Армія Inform"
Пряма мова: "Як би не хотілося порадіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, зокрема й критичної, треба пам’ятати, що гібридна війна має свої ознаки та інформаційний фронт.
Саме ці повідомлення дратують ворога і він намагається негайно зреагувати. Як тільки відновили електрику в Херсоні, росіяни почали бити по відповідних об’єктах інфраструктури".
Деталі: За словами Гуменюк, на решті деокупованої території тривають стабілізаційні заходи. Цивільному населенню краще бути дуже обережними і спостережливими, тому що багато ділянок звільненої території все ще залишаються небезпечними.
Нагадаємо: На Херсонщині влада евакуює людей з лівого берега Дніпра та очікує активізації бойових дій.