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Ворога дратує світло в Херсоні і він прицільно б'є по інфраструктурі – Сили півдня

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 09:53
Ворога дратує світло в Херсоні і він прицільно б'є по інфраструктурі – Сили півдня
Наталя Гуменюк

Ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега Дніпра, щоб тримати в напрузі все населення деокупованих територій.

Джерело: в ефірі національного телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Як би не хотілося порадіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, зокрема й критичної, треба пам’ятати, що гібридна війна має свої ознаки та інформаційний фронт.

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Саме ці повідомлення дратують ворога і він намагається негайно зреагувати. Як тільки відновили електрику в Херсоні, росіяни почали бити по відповідних об’єктах інфраструктури".

Деталі: За словами Гуменюк, на решті деокупованої території тривають стабілізаційні заходи. Цивільному населенню краще бути дуже обережними і спостережливими, тому що багато ділянок звільненої території все ще залишаються небезпечними.

Нагадаємо: На Херсонщині влада евакуює людей з лівого берега Дніпра та очікує активізації бойових дій.

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Теми: Херсонвійна
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