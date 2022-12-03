Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Врага бесит свет в Херсоне и он прицельно бьет по инфраструктуре – Силы юга

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 10:53
Наталья Гуменюк

Враг продолжает огневую работу с левого берега Днепра, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий.

Источник: в эфире национального телемарафона начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которую цитирует "Армия Inform"

Прямая речь: "Как бы ни хотелось порадоваться тому, что восстанавливаются элементы инфраструктуры, в том числе и критической, надо помнить, что гибридная война имеет свои признаки и информационный фронт.

Именно эти сообщения раздражают врага, и он пытается немедленно среагировать. Как только восстановили электричество в Херсоне, россияне начали бить по соответствующим объектам инфраструктуры.

Детали: По словам Гуменюк, на остальной деоккупированной территории продолжаются стабилизационные мероприятия. Гражданскому населению лучше быть очень осторожными и наблюдательными, потому что многие участки освобожденной территории все еще остаются опасными.

Напомним: В Херсонской области власти эвакуируют людей с левого берега Днепра и ожидают активизации боевых действий.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни

фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка

В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики

видеоВ Джибути прибыл первый корабль из Украины с гуманитарным зерном для Эфиопии

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

Все новости...
Херсон
В Австралии выпустили джинн в честь освобождения Херсона
Херсонщина: власти эвакуируют людей с левого берега Днепра, ожидают активизации боевых действий
Из-за вражеских обстрелов Херсон снова остался без света – ОВА
Последние новости
12:57
Эстония, Литва и Польша призвали ЕС как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ
12:42
Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни
12:32
Проблем с контролем помощи Украине нет - глава комитета Конгресса США
12:18
ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет
12:17
"Газпром" больше не единственный поставщик: Молдова диверсифицирует импорт газа
12:14
Погода помогает ВСУ, в ближайшее время ждем положительных новостей - Гайдай
12:11
Какие аптеки будут работать в Киеве в случае полного отсутствия света
11:56
Эстония, Литва и Польша призвали ЕС как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ
11:39
Россияне били по Херсонской области 46 раз: 1 погибший и 2 раненых
11:36
фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом
Все новости...