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Врага бесит свет в Херсоне и он прицельно бьет по инфраструктуре – Силы юга

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 09:53
Врага бесит свет в Херсоне и он прицельно бьет по инфраструктуре – Силы юга
Наталья Гуменюк

Враг продолжает огневую работу с левого берега Днепра, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий.

Источник: в эфире национального телемарафона начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которую цитирует "Армия Inform"

Прямая речь: "Как бы ни хотелось порадоваться тому, что восстанавливаются элементы инфраструктуры, в том числе и критической, надо помнить, что гибридная война имеет свои признаки и информационный фронт.

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Именно эти сообщения раздражают врага, и он пытается немедленно среагировать. Как только восстановили электричество в Херсоне, россияне начали бить по соответствующим объектам инфраструктуры.

Детали: По словам Гуменюк, на остальной деоккупированной территории продолжаются стабилизационные мероприятия. Гражданскому населению лучше быть очень осторожными и наблюдательными, потому что многие участки освобожденной территории все еще остаются опасными.

Напомним: В Херсонской области власти эвакуируют людей с левого берега Днепра и ожидают активизации боевых действий.

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Темы: Херсонвойна
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