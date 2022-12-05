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Макрон: я завжди підтримую прямий контакт із Путіним, ізоляція для нього найгірше

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 07:55
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, пише "Європейська правда".

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни. "Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - це переговори", - сказав він.

Раніше Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Цю заяву розкритикували і в Україні, в деяких європейських країнах.

Теми: МакронПутін
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