Піке ворожого "алігатора": з'явилося ще одне відео збитого Ка-52
Понеділок, 5 грудня 2022, 17:54
З'явилося ще одне відео, на якому в деталях видно знищення російського вертольота Ка-52, що мало місце 4 грудня.
Джерело: Державна прикордонна служба в Facebook
Дослівно: "Можна дивитися вічно, як горить вогонь, тече вода і піке ворожого "алігатора".
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Що передувало: Близько 14.00 у неділю підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" збив ворожий гелікоптер Ка-52.
3 грудня прикордонники збили на околицях Бахмута ворожий літак СУ-34.
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