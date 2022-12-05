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Піке ворожого "алігатора": з'явилося ще одне відео збитого Ка-52

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 17:54
Піке ворожого алігатора: з'явилося ще одне відео збитого Ка-52
скриншот

З'явилося ще одне відео, на якому в деталях видно знищення російського вертольота Ка-52, що мало місце 4 грудня.

Джерело: Державна прикордонна служба в Facebook

Дослівно: "Можна дивитися вічно, як горить вогонь, тече вода і піке ворожого "алігатора".

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Що передувало: Близько 14.00 у неділю підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" збив ворожий гелікоптер Ка-52.

3 грудня прикордонники збили на околицях Бахмута ворожий літак СУ-34.

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Теми: війна
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