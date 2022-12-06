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Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні з Україною

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 13:46
ілюстративне фото Прикордонного комітету РБ

Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів задля розвідки вразливих ділянок.

Джерело: сайт Сил спецоперацій "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

Проте наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ".

Нагадаємо: В кінці листопада на північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів із Південно-Східної Азії, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.

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Теми: Білоруськордонвійна
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