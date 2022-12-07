У Коростені від атаки росіян постраждали цивільні об'єкти – Генштаб ЗСУ

У 287 добу повномасштабної війни росіяни атакували Коростень Житомирської області, низку населених пунктів Запорізької області, а також місто Курахове Донецької області.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 7 грудня

Дослівно: "Протягом доби від ракетних ударів та БпЛА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

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Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України".

Деталі: Раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляв, що в ніч на 7 грудня ворог намагався атакувати Житомирщину безпілотником типу "Shahed-136", але бійці 115-ї бригади територіальної оборони збили дрон на півночі області, відстеживши ціль від кордону. Жертв та постраждалих на місці падіння БпЛА не було.

Генштаб ЗСУ також інформує, що за добу захисники України збили ударний БпЛА типу "Shahed-136". (Увечері 6 грудня у Дніпропетровській області, за даними влади, збили 8 дронів.)

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Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Генштаб інформує також про ситуацію на різних напрямках загалом.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій українських військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного у Запорізькій.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.