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Пропозиція трампістів про аудит допомоги Україні провалилася в комітеті Палати представників США

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 22:40

Комітет у закордонних справах Палати представників США у вівторок незначною більшістю відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, яку адміністрація Джо Байдена дала Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Попри заклики демократів, які становлять більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, який може надіслати змішаний сигнал про роль США в допомозі Україні, його підтримали 22 конгресмени – зокрема й більш помірковані республіканці – проти 26, які виступили проти.

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"Усе це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди й мільярди доларів ідуть в іншу країну", – сказав республіканець Тім Берчетт, додавши, що про скорочення допомоги Україні не йдеться.

Представники Демократичної партії ж стверджували, що питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру та цивільні об'єкти посеред зими.

Ключовою авторкою законопроєкту виступила трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, яка під час передвиборчої кампанії стверджувала, що не дасть Україні "ані пенні".

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Після провалу документа в комітеті вона пообіцяла, що винесе його ще раз на голосування в січні – тоді, коли її Республіканська партія матиме більшість у Палаті представників, а отже, більшість у комітеті із закордонних справ.

Нагадаємо, законопроєкт Грін передбачає, що Конгрес повинен отримати протягом двох тижнів після його ухвалення всі документи щодо військової, цивільної та фінансової допомоги, наданої Україні за часів президентства Джо Байдена.

Окремо республіканці-трампісти висували ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією з тією, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їхні збройні сили та економіку.

Трампістське крило Республіканської партії США не раз спекулювало на темі того, що Вашингтон виділяє забагато коштів Україні без належного звітування. Такі ж ідеї висловлювали й більш помірковані республіканці, використовуючи це як привід не підтримувати законопроєкти про фінансову допомогу Україні.

У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.

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Теми: СШАзброяУкраїна
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