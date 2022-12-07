Предложение трампистов об аудите помощи Украине провалилось в комитете Палаты представителей США

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США во вторник незначительным большинством отклонил законопроект трампистского крыла Республиканской партии об аудите всей помощи, которую администрация Джо Байдена дала Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Несмотря на призывы демократов, которые составляют большинство в комитете, не поддерживать законопроект, который может послать смешанный сигнал о роли США в помощи Украине, его поддержали 22 конгрессмена - в том числе и более умеренные республиканцы - против 26, которые выступили против.

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"Все это касается подотчетности. Речь идет о прозрачности. Чего мы боимся? У нас миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну", - сказал республиканец Тим Берчетт, добавив, что о сокращении помощи Украине речь не идет.

Представители Демократической партии же утверждали, что вопрос подотчетности не соответствует действительности тогда, когда российские ракетные атаки разрушают украинскую инфраструктуру и гражданские объекты посреди зимы.

Ключевым автором законопроекта выступила трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, которая во время предвыборной кампании утверждала, что не даст Украине "ни пенни".

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После провала документа в комитете она пообещала, что вынесет его еще раз на голосование в январе - тогда, когда ее Республиканская партия будет иметь большинство в Палате представителей, а следовательно, большинство в комитете по иностранным делам.

Напомним, законопроект Грин предусматривает, что Конгресс должен получить в течение двух недель после его принятия все документы по военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине во времена президентства Джо Байдена.

Отдельно республиканцы-трамписты выдвигали идею ввести должность генерального инспектора по вопросам Украины по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику.

Трампистское крыло Республиканской партии США не раз спекулировало на теме того, что Вашингтон выделяет слишком много средств Украине без надлежащей отчетности. Такие же идеи высказывали и более умеренные республиканцы, используя это как повод не поддерживать законопроекты о финансовой помощи Украине.

В ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

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