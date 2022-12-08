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США відправлять до Естонії підрозділ з HIMARS та піхотну роту

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 15:59

США найближчим часом відправлять до Естонії роту піхоти, американський підрозділ з установками HIMARS та необхідне обладнання для контролю й управління. 

Як повідомляє ERR, про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише "Європейська правда"

За його словами, ці військові мають прибути до Естонії вже перед Різдвом - в рамках заходів для посилення східного флангу НАТО, які були погоджені влітку на саміті у Мадриді, першому з початку повномасштабної війни РФ проти України. 

"Це важливий крок вперед у питанні постійної присутності американських військових в Естонії та інших балтійських державах. Це демонструє довгострокові наміри США робити внесок у безпеку в нашому регіоні та суттєво посилює обороноздатність НАТО", - зазначив міністр оборони.

Прибуття підрозділу з HIMARS пов’язане у тому числі з нещодавнім рішенням Естонії придбати у США ці системи; вони мають надійти на озброєння з 2025 року. Американський підрозділ буде брати участь у спільних з естонцями військових навчаннях та навчати естонських фахівців. 

Ханно Певкур зазначив, що Естонія зараз отримала від США майже максимум того, про що просила, та що з урахуванням усіх останніх кроків союзників країна ще ніколи не була більш захищеною, ніж зараз.

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Теми: СШАзброяЕстонія
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