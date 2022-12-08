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Politico: ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 17:13
Politico: ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер
ілюстративне фото Pixabay

Новий, дев’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну спрямований на підрив російського військово-промислового комплексу й зачіпає низку галузей російської промисловості.

Про подробиці санкцій ЄС пише видання Politico, в розпорядженні якого опинилися проєкти обмежувальних заходів, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають Росії товари, "що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки".

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Що стосується експортного контролю, то його пропонується застосувати щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів.

ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також "ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви".

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу.

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У ще одному документі пропонується ввести санкції проти кількох російських мілітарних формувань, зокрема командира неонацистської групи "Русіч" Яна Петровського, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК "Вагнера".

Наразі постійні представники ЄС обговорюють перелік нових санкцій; очікується, що вони будуть узгоджені й ухвалені цього тижня або на початку наступного. Раніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників. 

Теми: ЄСсанкціїРосіятехнології
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