ЄС закріпив невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях України й Грузії

Рада Європейського Союзу в четвер ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.

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Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнані, або перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на визначення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки країн-членів ЄС.

У Раді ЄС підкреслюють, що рішення є відповіддю на "неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України", а також "результатом одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії – у 2008 році".

З початку незаконної анексії Криму, що відбулася в березні 2014 року, Росія видає російські закордонні паспорті жителям півострова. У квітні 2019 року ця практика поширилась на непідконтрольні українській владі частини Донецької та Луганської областей, а в липні 2022 року – на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

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Як наголошує Рада Євросоюзу, систематична видача російських паспортів на цих окупованих територіях є ще одним порушенням норм міжнародного права і територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Чеське головування в Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо рішення про невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях в Україні та Грузії, у середині листопада, після цього його затвердив Європарламент.

Рішення набуває чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.