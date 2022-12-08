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ЄС закріпив невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях України й Грузії

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 19:05
паспорт РФ, ілюстративне фото Getty Images

Рада Європейського Союзу в четвер ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.

Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнані, або перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на визначення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки країн-членів ЄС.

У Раді ЄС підкреслюють, що рішення є відповіддю на "неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України", а також "результатом одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії – у 2008 році".

З початку незаконної анексії Криму, що відбулася в березні 2014 року, Росія видає російські закордонні паспорті жителям півострова. У квітні 2019 року ця практика поширилась на непідконтрольні українській владі частини Донецької та Луганської областей, а в липні 2022 року – на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Як наголошує Рада Євросоюзу, систематична видача російських паспортів на цих окупованих територіях є ще одним порушенням норм міжнародного права і територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

ВІДЕО ДНЯ

Чеське головування в Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо рішення про невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях в Україні та Грузії, у середині листопада, після цього його затвердив Європарламент.

Рішення набуває чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Теми: ЄСРосіяокупаціяпаспорт
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