Сербія пригрозила ввести війська в Косово напередодні виборів

Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур після того, як підрозділи косовської поліції увійшли в північні регіони Косова напередодні.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Відповідну заяву зробив керівник Управління у справах Косова і Метохії уряду Сербії Петар Петкович пізно ввечері 8 грудня на екстреній пресконференції в Белграді.

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Петкович підкреслив, що косовська влада здійснила "незаконні та насильницькі дії, спрямовані на окупацію півночі Косова і Метохії".

"За нашими даними, понад 300-350 поліцейських, деякі патрулювали в бронежилетах, деякі члени ROSU (загін спеціального призначення поліції Косова) з довгими стволами, у повному військовому спорядженні і з бронетехнікою близько 20:30 вторглися на північ Косова..., потім заблокували всю Косовську Митровицю", – заявив він.

За словами Петковича, мета прем'єр-міністра Косова - "довгими стволами змусити провести незаконні вибори" в чотирьох муніципалітетах на півночі Косова.

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"З огляду на те, що Курті (прем'єр-міністр Косова. - Ред.) хоче спровокувати насильство і вигнати сербів з Косова і Метохії, Белград розгляне можливість повернення до 1000 співробітників наших сил безпеки в Косово і Метохію згідно з резолюцією 1244 (Ради Безпеки ООН. - Ред.) . Ми не допустимо ще однієї "Бурі" (військова операція Хорватії 1995 року проти сербських утворень. - Ред.), вигнання наших людей і страждань нашого народу в Косові і Метохії", - сказав він.

За словами Петковича, норми резолюції 1244 дозволяють повернути Белграду до Косова узгоджену кількості воєнного та поліцейського персоналу для підтримки зв'язку із міжнародною цивільною місією та міжнародними силами безпеки, розмінування, охорони сербських святинь, несення служби на прикордонних пунктах.

На 18 грудня в чотирьох північних районах влада Косова призначила проведення позачергових виборів після того, як місцеві керівники-серби подали у відставку через незгоду із вимогами Приштини щодо перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери.

8 грудня спецпризначенці частково визнаного Косова на броньованих автомобілях зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби, щоб "забезпечити безпеку".

Кілька днів тому поліція насильно зайшла у виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів.

Партія "Сербський список", яка тісно співпрацює з Белградом, оголосила бойкот виборам. У такому разі шанси на перемогу мають серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною.