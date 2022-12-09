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Затримана в рамках санкцій яхта російського мільярдера зникла з порту в Італії

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 09:56

Розкішна яхта, що належить російському олігарху, конфіскована відповідно до санкцій ЄС, зникла з порту на італійському острові Сардинія цього літа.

Про це йдеться у публікації видання The Guardian, пише "Європейська правда".

22-метрова яхта Aldabra належить Дмітрію Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив та батькові колишнього гонщика "Формули-1" Нікіти Мазепіна.

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фото The Guardian

Судно вартістю від 700 тияч до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії та конфісковане у березні, коли Мазепін був включений до списку санкцій після початку вторгнення Росії в Україну.

Яхта залишалася там до червня, однак за кілька годин до того, як вдалось підтвердити приналежність судна Мазепіну, вона зникла.

"Мазепін знав, що перебуває у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що яхта належить йому, оскільки нам потрібно було вивчити ланцюжок володіння. Ми перебували у процесі підтвердження (права власності. - Ред.), коли яхту забрали", - прокоментувало джерело у відділі фінансової поліції Сардинії. 

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За словами поліції, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана, щоб перевезти яхту з Італії.

Розслідування, проведене командиром групи фінансової поліції Ольбії Карло Лаццарі, показало, що яхта зробила зупинку в невеликому порту Бізерта в Тунісі, але нині її місцезнаходження невідоме.

За словами поліції, компанії, яка брала участь в організації плавання, та капітанові, який стверджував, що не знав про належність судна олігарху, загрожує штраф до 500 тисяч євро за незаконне вивезення судна з Італії.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

Нікіта Мазепін, звільнений у березні з американської команди Формули-1 "Haas", був включений до списку санкцій ЄС разом зі своїм батьком.

Італійська влада також заарештувала віллу Rocky Ram на Сардинії, пов'язану з Нікітою Мазепіним.

Теми: РосіяолігархиІталія
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