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Задержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 10:56

Роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, конфискованная в соответствии с санкциями ЕС, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом.

Об этом говорится в публикации издания The Guardian, пишет "Европейская правда".

22-метровая яхта Aldabra принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина.

 
фото The Guardian

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и конфисковано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список после начала вторжения России в Украину.

Яхта оставалась там до июня, однако за несколько часов до того, как удалось подтвердить принадлежность судна Мазепину, она исчезла.

"Мазепин знал, что находится в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы установить, что яхта принадлежит ему, поскольку нам нужно было изучить цепочку владения. Мы находились в процессе подтверждения (права собственности. - Ред.), когда яхту забрали", - прокомментировал источник в отделе финансовой полиции Сардинии. 

По словам полиции, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана, чтобы перевезти яхту из Италии.

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Расследование, проведенное командиром группы финансовой полиции Ольбии Карло Лаццари, показало, что яхта сделала остановку в небольшом порту Бизерта в Тунисе, но в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

По словам полиции, компании, которая участвовала в организации плавания, и капитану, который утверждал, что не знал о принадлежности судна олигарху, грозит штраф до 500 тысяч евро за незаконный вывоз судна из Италии.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Никита Мазепин, уволенный в марте из американской команды Формулы-1 "Haas", был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом.

Итальянские власти также арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с Никитой Мазепиным.

Темы: РосcияолигархиИталия
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